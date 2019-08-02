В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

В селе Тимофеево, которое находится в 10 километрах от Туринской слободы, семейную пару расстреляли в собственном доме. Их 21-летняя дочь доставлена в больницу Ирбита с огнестрельным ранением головы.
По данным Е1.ru, информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы Слободо-Туринского района днём 2 августа. На место преступления выехала усиленная следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство третьей потерпевшей. Полицейские прикладывают все усилия, чтоб раскрыть преступление по горячим следам.
«Раскрытие этого чудовищного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Представители МВД совместно с нашими коллегами из регионального СКР отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения, устанавливают род их деятельности. На причастность к убийству оперуполномоченные проверяют в том числе лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям», — рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.