В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

В селе Тимофеево, которое находится в 10 километрах от Туринской слободы, семейную пару расстреляли в собственном доме. Их 21-летняя дочь доставлена в больницу Ирбита с огнестрельным ранением головы.

По данным Е1.ru, информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы Слободо-Туринского района днём 2 августа. На место преступления выехала усиленная следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство третьей потерпевшей. Полицейские прикладывают все усилия, чтоб раскрыть преступление по горячим следам.