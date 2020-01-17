В Свердловской области рабочие уложили асфальт в снег (ВИДЕО)

Во время ямочного ремонта дороги в Свердловской области рабочие положили свежий асфальт прямо в снег. Видео ремонта было опубликовано пабликом «Екатеринбург- Серов (Online)» в социальной сети «ВКонтакте». Автор ролика утверждает, что всё происходит на трассе Первоуральск — Билимбай, в районе подъёма на гору Тёплую, где находятся горнолыжный комплекс и база отдыха. Когда конкретно была сделана видеозапись — неизвестно.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу администрации Первоуральска, данная дорога относится к региональным, поэтому ответственность за её содержание лежит на ФКУ «Уралуправтодор». Но в пресс-службе компании после просмотра видео заявили, что это не их участок. Представитель компании уточнил, что при проведении ямочного ремонта зимой необходимо соблюдать особую технологию. В первую очередь необходимо очистить дорогу перед началом проведения работ.

«Укладывать асфальт в снег, разумеется, нельзя», — уверены дорожники.

При этом в ролике видно, как ремонтники укладывают асфальт, от которого идёт пар, на небольшой участок заснеженной дороги. Всё происходит во время небольшого снегопада.