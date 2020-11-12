В Свердловской области пьяный водитель врезался в локомотив

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выясняют обстоятельства столкновения локомотива с легковым автомобилем, за рулём которого был пьяный мужчина, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 ноября около 09:00 на 38-м км перегона станции Седельниково — Решеты Свердловской железной дороги: на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с автомобилем «УАЗ-Патриот».

«В результате ДТП люди не пострадали. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, бросив транспортное средство. В кратчайшие сроки водитель разыскан в одном из коллективных садов, сейчас он даёт объяснения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль получил значительные механические повреждения. Разбирательство по факту ДТП продолжается.