В Свердловской области пьяный мужчина едва не убил случайного прохожего

В Реже 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил до полусмерти случайного прохожего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Как рассказали АН «Между строк» в СКР по Свердловской области, вечером 8 ноября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил незнакомого 38-летнего мужчину и без каких-либо причин ударил кулаком в лицо. Потерпевший упал на землю, но обвиняемый продолжил пинать его ногами. Мужчина остановился только после того, как вокруг начали собираться прохожие. Потом он попытался скрыться с места преступления.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Объяснить свой поступок он не смог, сославшись на то, что ничего не помнит.

«В ходе проведённых следственных мероприятий установлено, что обвиняемый в тот день с утра был, что называется, “не в духе”, поругался со своими близкими, употребил спиртное, после чего вступил с несколькими гражданами в словесный конфликт на улице. Впоследствии он направился к указанному магазину, где и повстречал потерпевшего, на котором, по существу, решил сорвать накопившуюся за день злобу», — рассказал руководитель Режевского межрайонного следственного отдела СКР Юрий Палкин.

У потерпевшего диагностировали перелом челюсти и множество других травм. Сейчас мужчина находится в коме.