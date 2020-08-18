В Свердловской области пьяные браконьеры обстреляли СОБР и сожгли служебный УАЗ (ФОТО)

В Свердловской области вечером 15 августа на территории Терсутского охотхозяйства браконьеры открыли огонь по сотрудникам СОБР Росгвардии и сожгли служебный УАЗ регионального департамента по охране животного мира. В отношении стрелков возбуждено уголовное дело. В результате ЧП никто не пострадал.

Как рассказали в региональном СУ СКР, задержаны двое подозреваемых — 53-летний и 40-летний жители Сысертского района области. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога).

«Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении двоих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении задержанным соответствующего обвинения. Также принимаются меры к тому, чтобы дать объективную правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными подозреваемыми на месте преступления», — добавили в ведомстве.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых отметил, что преступление удалось раскрыть по горячим следам. Браконьеры были задержаны уже утром 16 августа.