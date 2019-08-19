В Свердловской области произошёл пожар на предприятии по утилизации боеприпасов

19.08.2019 19:28
В городе Реж Свердловской области 19 августа произошёл пожар на крыше здания, принадлежащего компании «Гефест-М». Предприятие занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения.
По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 41 человек.
«В течение 50 минут пожарные справились с огнем. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Из производственных помещений эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных 35 рабочих. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото:
Денис Васенькин/СПЛЕТНИ город РЕЖ