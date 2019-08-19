В Свердловской области произошёл пожар на предприятии по утилизации боеприпасов

В городе Реж Свердловской области 19 августа произошёл пожар на крыше здания, принадлежащего компании «Гефест-М». Предприятие занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 41 человек.