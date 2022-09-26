В Свердловской области продолжают гореть леса и торфяники

В Свердловской области запах гари и дыма продолжает держаться на огромной территории. В прошедшие выходные вспыхнули новые пожары в Белоярском, Берёзовском городском округе, Екатеринбурге.

Как сообщили в МЧС по региону, на территории Сысертского района из-за возгорания торфяников введён режим ЧС. Площадь пожара составляет 33 гектара, в его ликвидации участвуют 183 человека, задействованы 28 единиц техники. От ближайшего водоёма к очагам возгорания проложены магистральные линии протяжённостью более 6 тысяч метров.

Напомним, что с 19 сентября в Свердловской области действует предупреждение о пожарной опасности. С начала прошлой недели пожарные обнаружили 29 возгораний, 17 из них уже ликвидированы. Из-за пожаров на торфяниках запах гари добрался до Нижнего Тагила, местные жители жаловались на неприятный запах.