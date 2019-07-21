В Свердловской области продлено штормовое предупреждение о грозах с дождями и сильным ветром

Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение на 22 июля. Они вновь предупреждают уральцев о грозах с сильными дождями и градом и шквалистом ветре с порывами до 22–27 м/с. Специалисты областного МЧС просят жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и не пренебрегать рекомендациями спасателей.

Напомним, не стоит купаться и плавать на лодках в водоёмах во время грозы. Следует воздержаться от турпоходов и работы на высоте. Во время сильного ветра нельзя парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, самому также следует держаться как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов и линий электропередачи.

Столбики термометров в области поднимутся завтра днём максимум до 26 градусов тепла, ночью — до плюс 17 градусов. В Нижнем Тагиле температура воздуха в понедельник днём будет прогреваться до 23 градусов выше нуля, ночью — до плюс 13 градусов. Во вторник, 23 июля, в городе немного похолодает, прогнозируется сильный дождь.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.