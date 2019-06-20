В Свердловской области продают за 21 млрд рублей крупнейшую российскую угольную электростанцию

Компания «Энел Россия» объявила о продаже крупнейшей в России угольной электростанции Рефтинской ГРЭС дочерней компании ООО «Сибирская генерирующая компания» — АО «Кузбассэнерго», сообщает пресс-служба «Энел России».

Стороны подписали договор купли-продажи, который вступит в силу, как только сделку согласует Федеральная антимонопольная служба РФ, а также после того, как её условия будут одобрены акционерами ПАО «Энел Россия» на внеочередном собрании акционеров 22 июля.

Сумма сделки должна составить не менее 21 млрд рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определённых условий. Уточняется, что в стоимость Рефтинской ГРЭС входят движимое и недвижимое имущество, запасы угля, сырья и запасных частей.

Установленная мощность Рефтинской ГРЭС составляет 3800 мегаватт. Станция в посёлке Рефтинский Свердловской области состоит из шести энергоблоков мощностью 300 мегаватт и четырёх энергоблоков мощностью 500 мегаватт, установленная тепловая мощность составляет 350 гигакалорий в час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.