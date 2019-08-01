В Свердловской области приняли стратегию развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года

Правительство Свердловской области на заседании 1 августа приняло стратегию развития внутреннего и въездного туризма региона на период до 2035 года, сообщается на официальном сайте областного правительства.

Отмечается, что её реализация позволит сформировать современную и конкурентоспособную туристскую индустрию и увеличить турпоток на Средний Урал.

«С каждым годом между регионами России усиливается конкуренция за привлечение туристов. Свердловская область демонстрирует неплохие показатели в этой сфере — по темпам развития туризма в 2018 году входит в десятку регионов-лидеров. Реализация стратегии позволит закрепить достигнутые успехи, вывести развитие туристской индустрии на качественно новый уровень, увеличить к 2035 году туристический поток в Свердловскую область не менее чем на 50% к уровню прошлого года», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, серьёзный импульс развитию отрасли придаст проведение в Екатеринбурге в 2023 году Всемирной летней Универсиады. Кроме того, в Свердловской области развит деловой туризм, что в большой степени связано с позиционированием региона как центра конгрессно-выставочной активности. Ежегодно в Екатеринбурге проводится более двух сотен выставочных мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты, конкурсы, в числе которых ИННОПРОМ, WorldSkills, 100+ Forum Russia и другие. Помимо делового, активно развиваются на Среднем Урале культурно-познавательный, промышленный, паломнический, активный туризм.

Отдельное направление работы — организация и проведение крупных событий, ставших традиционными для Свердловской области: это Ural Music Night, Венский фестиваль музыкальных фильмов, фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж», Ирбитская ярмарка, Ural Terra Jazz, фестиваль «Земляничный джем» в Камышлове и другие.

Напомним, в 2018 году Свердловская область заняла второе место в Российской Федерации по итогам Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.