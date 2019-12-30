В Свердловской области приговорили к полутора годам колонии-поселения жену экс-полицейского, которая пьяной дважды переехала девушку

Судья Белоярского суда Георгий Куцый вынес жене экс-полицейского, которая в пьяном виде дважды проехала на машине по девушке, спорный приговор: вместо девяти лет, которые запрашивал прокурор, судья переквалифицировал статью и приговорил Марину Мартемьянову к минимальному наказанию в полтора года колонии-поселения, сообщила старший помощник прокурора свердловской области Марина Канатова.

«Государственный обвинитель в ходе рассмотрения в суде уголовного дела представил доказательства того, что в ночное время 6 апреля 2019 года в пос. Белоярский обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сбила двух девушек-пешеходов, а потом вернулась и совершила наезд на лежащую девушку, после чего скрылась. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", однако судья переквалифицировал статью на "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом в состоянии опьянения" и приговорил к полутора годам колонии-поселения с запретом управлять автомобилем на два года», — сообщила Марина Канатова.

Прокуратура после получения приговора в письменном виде изучит его и примет решение по обжалованию вердикта судьи.

Напомним, в посёлке Белоярском Свердловской области жена экс-полицейского 34-летняя Мартемьянова за рулем Nissan Juke сбила четырёх человек, а спустя какое-то время вернулась на место преступления и ещё раз переехала одну из пострадавших девушек. Экспертиза показала наличие в её крови 1,241 промилле алкоголя. В процессе Мартемьянова обманула судью, заявив, что после происшествия никуда не звонила: оказалось, что за непродолжительное время она сделала десятки звонков, в том числе мужу, советуясь, как лучше избежать наказания.