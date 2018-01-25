В Свердловской области при пожаре погибли двое детей

В ночь на 25 января в Полевском при пожаре в комнате общежития по улице Свердлова погибли двое детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По версии следствия, пожар произошёл ночью 25 января в комнате общежития, расположенной на 4-м этаже.

«В данном жилом помещении проживала семья из трёх человек: женщина и двое её детей, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик. Предположительно, пожар возник в тот момент, когда все члены данной семьи спали. Женщине удалось выбраться на улицу через балкон, при этом она получила переломы, с которыми была госпитализирована в больницу. Детям спастись не удалось», — сообщили в СК.

В ходе осмотра места происшествия специалистами были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела некоторые электрические приборы в качестве вещественных доказательств, в том числе и с целью проведения по ним необходимых судебных экспертиз на предмет установления причины возгорания.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, проводятся допросы граждан, проживающих по соседству с данной семьёй. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точных причин смерти погибших детей, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.