В Свердловской области при пожаре погиб годовалый малыш

В селе Туринская Слобода Свердловской области в частном доме на улице Свободы 12 марта произошёл пожар, в котором погиб годовалый мальчик. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в доме проживала семья, воспитывающая троих детей — 3-летнюю девочку и двух годовалых мальчиков.

По предварительным данным, вечером 11 марта мать и отец детей, которые нигде не работают, топили две печи в доме — на кухне и в большой комнате. Около 02:00 женщина проснулась от запаха гари. Увидев, что горит кухонный гарнитур и и шторы, разбудила мужа и выбежала на улицу, чтобы вызвать пожарных и попросить помощи у соседей. Отец смог вынести из огня только двоих детей — одного мальчика и девочку. Попасть в дом для спасения третьего ребёнка отец семейства не смог.

Как сообщили в ведомстве, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило около 03:00. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мальчика, которого спасти не удалось. По данном факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следствие рассматривает две версии возникновения пожара: нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления и короткое замыкание проводки. Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства произошедшего.