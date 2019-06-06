В Свердловской области преподавателям вузов запретили участвовать в мероприятиях с дипломатами CША

В Свердловской области преподавателям университетов рекомендовали не участвовать в мероприятиях с американскими дипломатами и лекторами из-за «угрозы формирования негативного имиджа», со ссылкой на письмо министра образования области Юрия Биктуганова пишет 66.ru.

Согласно письму, такие проекты «имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни» России. В связи с этим участие преподавателей вузов в мероприятиях, где будут присутствовать американские дипломаты, назвали «нежелательным».

Письмо датируется 10 мая и адресовано руководителям университетов Свердловской области. Там говорится, что в ряде вузов проведены проекты дипломатами Генконсульства США, в их числе «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project».