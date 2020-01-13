В Свердловской области поймали сотрудников ГИБДД, продававших «красивые номера»

В управлении ГИБДД по Свердловской области в ходе операции «Рулетка» разоблачены сотрудники, продававшие так называемые красивые госномера на автомобили, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Сотрудники МРЭО ГИБДД области продавали красивые госномера. Стоимость таких номеров доходила до 150 тысяч рублей. В предпраздничные дни сотрудники собственной безопасности провели операцию в Екатеринбурге на Чкалова, 1», — сообщил источник.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что такая работа сотрудников ОСБ областного управления ГИБДД действительно проводилась, но подчеркнул, что об итогах говорить пока рано.