В Свердловской области появились дополнительные горячие линии по коронавирусу

Свердловское управление Роспотребнадзора открыло дополнительные горячие линии по коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращаться на горячие линии можно по следующим вопросам:

по алгоритму действий в случае получения положительного результата теста на COVID-19;

в случае если с заболевшим COVID-19 или контактным не связался сотрудник Роспотребнадзора;

по вопросам изоляции контактных;

по вопросам дезинфекции очагов COVID-19;

по вопросам профилактики COVID-19.

Кировский, Октябрьский, Ленинский Верх-Исетский районы:

(343) 350-21-64, (343) 374-16-59, 8-952-142-91-51 (в выходные).

Орджоникидзевский, Железнодорожный районы, Берёзовский, Верхняя Пышма:

(343) 307-40-77, (343) 307-42-99, (343) 307-40-40.

Чкаловский район Екатеринбурга, Полевской, Сысертский район:

(343) 266-55-21, (343) 266-55-15.

Алапаевск, Алапаевский, Режевской, Артёмовский районы:

(34346)3-18-66, (34346)3-20-69.

Асбест, Белоярский район:

8-902-260-30-13, (34365) 2-48-18.

Ирбит, Ирбитский, Слободо-Туринский, Тавдинский, Таборинский, Туринский районы:

(34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87.

Каменск-Уральский, Каменский, Сухоложский, Богдановичский районы:

(3439) 36-43-84, (3439) 37-87-08, (3439) 36-48-22.

Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура:

(34344) 2-60-03, (734341) 6-35-21.

Красноуфимск, Красноуфимский, Артинский, Ачитский районы:

(34394) 7-59-43, (34394) 7-59-40.

Нижний Тагил, Пригородный, Верхнесалдинский район, Нижняя Салда, Кировград, Невьянский район:

8-912-689-91-27.

Первоуральск, Ревда, Шалинский, Нижнесергинский районы:

8-800-222-45-60, (3439) 24-51-17.

Североуральск, Ивдель, Краснотурьинск, Карпинск:

(34380)2-34-56, (34384)6-30-61, (34384)6-48-41.

Серов, Серовский район, Гаринский район, Верхотурский район, Новолялинский район:

8-908-900-39-77, 8-952-734-02-10, 8-908-913-00-89.

Талицкий, Байкаловский, Тугулымский район, Камышлов, Камышловский район, Пышминский район:

(34371) 2-18-98, (34375) 2-05-80.

Областное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»:

(343) 374-13-79.