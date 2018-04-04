В Свердловской области повысится средняя зарплата металлургов

Свердловским металлургам повысят зарплату, сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики региона. Размер заработной платы должен будет превышать в 1,7 раза величину прожиточного минимума для работников горно-металлургического комплекса. Ранее этот показатель оставался на уровне 1,5 раза.

Соответствующие изменения были внесены сегодня, 4 апреля, в отраслевое трёхстороннее соглашение. Их утвердили министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков и вице-президент свердловского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Сысоев.

«У нас особое внимание и особое уважение к коллективам, которые создают материальные блага для всей Свердловской области. Подписанные соглашения дают понимание того, что намеченное губернатором региона Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития" будет выполнено. Есть понимание у власти, у трудовых коллективов и их руководства, что мы все идём в одном направлении, обеспечивая социальную стабильность населения Свердловской области и дальнейшее экономическое развитие», — отметил Сергей Пересторонин.

На подписании соглашения было отмечено, что все организации должны стремиться к тому, чтобы средняя зарплата была минимум в четыре раза выше величины прожиточного минимума. Конкретный порядок индексации заработной платы должен быть установлен коллективным договором или локальным нормативным актом организации. Сегодня прожиточный минимум для трудоспособных свердловчан составляет 10 865 рублей в месяц.

По данным Минпромнауки региона, сейчас в Свердловской области действуют около 50 средних и крупных предприятий горно-металлургического комплекса, где работают более ста тысяч человек.