В Свердловской области поставили первые прививки от коронавируса

В Свердловской области сделали прививки от коронавируса вакциной «Спутник-V» первым добровольцам. Как сообщили в оперативном штабе, ими стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приёмным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

«В борьбе с инфекцией варианта победы только два. Первый — это естественный иммунитет, который получает человек, переболев каким-то заболеванием и выработав соответствующие антитела. Второй вариант — думаю, он более правильный и прогрессивный — это искусственный иммунитет, который можно получить только за счёт вакцинации. Я тоже отношу себя к российским учёным. Что ж я, сам себе верить не буду? Конечно, доверяю. Кроме того, первая фаза клинических испытаний прошла и результаты опубликованы. Объективных факторов, чтобы бояться, нет», — заявил Столин.

Через три недели добровольцам будет поставлена вторая часть двухфазной вакцины. Всё это время следить за самочувствием вакцинированных будут их коллеги.