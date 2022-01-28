В Свердловской области после столкновения такси с грузовиком погибли младенец и водитель легковушки (ВИДЕО)  

Утром 28 января около 07:30 на 315-м километре трассы Пермь — Екатеринбург автомобиль такси марки Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в грузовик DAF. В легковушке находилась 32-летняя женщина и трое её детей: месячный малыш, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. Таксист вёз пассажиров в Челябинскую область. В момент аварии мама и трое детей находились на заднем сиденье, девушка с младенцем сидела в центре. Пассажиры ехали без ремней безопасности и детских кресел. Таксист умер на месте, младенец скончался в больнице. За жизнь матери и остальных детей борются медики.