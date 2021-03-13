В Свердловской области полицейский открыл огонь, чтобы успокоить дебошира с ножом

Полицейский из Асбеста применил табельное оружие против агрессивного мужчины с ножом. Дебошир был пьян и устроил драку в собственной квартире.

В ночь на 13 марта в дежурную часть поступили два сообщения о том, что в одной из квартир на улице Чкалова дебоширит пьяный хозяин. За помощью обратилась его супруга и 15-летняя падчерица. Когда полицейские приехали по адресу, мужчина закрылся в комнате с дочерью, однако вскоре девочка выбежала, а следом за ней вышел отчим с ножом в руке. Сотрудник полиции потребовал бросить нож, но мужчина его проигнорировал. Так как в квартире находилась жена и трое детей, а действия пьяного дебошира нельзя было предугадать, полицейский выстрелил из табельного оружия, причинив мужчине непроникающее огнестрельное ранение. Хозяина квартиры доставили в больницу, но от госпитализации он отказался.

Дебоширом оказался ранее трижды судимый за грабёж и разбойные нападения гражданин 1988 года рождения. Жена отказалась писать на него заявление.