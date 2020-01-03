В Свердловской области полицейские застрелили пьяного дебошира (ВИДЕО)

Накануне Нового года в селе Обуховское Свердловской области сотрудники полиции застрелили 33-летнего местного жителя, угрожавшего им монтировкой.
Как рассказал Е1.ru пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 31 декабря в полицию обратилась жена погибшего — она рассказала, что выпивший супруг бил её и душил. На вызов приехали наряд ППС и участковый уполномоченный. Мужчина оказывал активное сопротивление при задержании, а когда полицейские дали ему подняться, он схватил монтировку и набросился на них. В итоге один из правоохранителей был вынужден применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух он выстрелил на поражение. Раненый был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Сестра погибшего мужчины сняла произошедшее на камеру. На видеозаписи слышно, как полицейские предупреждают мужчину, что будут стрелять, затем раздаётся три выстрела.
«По предварительным данным, табельное оружие применено правомерно. Собранные по факту ЧП материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный Следственный комитет. Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее «под мухой» вёл себя неадекватно, бросался на людей с топором», — заявил полковник Горелых.