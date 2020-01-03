В Свердловской области полицейские застрелили пьяного дебошира (ВИДЕО)

Накануне Нового года в селе Обуховское Свердловской области сотрудники полиции застрелили 33-летнего местного жителя, угрожавшего им монтировкой.

Как рассказал Е1.ru пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 31 декабря в полицию обратилась жена погибшего — она рассказала, что выпивший супруг бил её и душил. На вызов приехали наряд ППС и участковый уполномоченный. Мужчина оказывал активное сопротивление при задержании, а когда полицейские дали ему подняться, он схватил монтировку и набросился на них. В итоге один из правоохранителей был вынужден применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух он выстрелил на поражение. Раненый был доставлен в ближайшую больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Сестра погибшего мужчины сняла произошедшее на камеру. На видеозаписи слышно, как полицейские предупреждают мужчину, что будут стрелять, затем раздаётся три выстрела.