В Свердловской области полицейские заблокировали более 400 сайтов по продаже наркотиков

Полицейские из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области с начала 2021 года выявили и стали инициаторами блокировки 433 сайтов интернет-магазинов и 108 ресурсов в социальных сетях, где шла торговля наркотиками, сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«Триста шестьдесят три сайта действовали непосредственно на территории Екатеринбурга. Кривая желающих заработать на наркозависимых людях, к большому сожалению, растёт. Так, за весь 2020 год было ликвидировано 206 интернет-ресурсов, занимавшихся сбытом смертельного зелья. Охотники за человеческими душами, чтобы избежать ответственности за криминал, стремятся действовать бесконтактным способом, не взаимодействуя напрямую с курьерами, продавцами и покупателями. В текущем году органами внутренних дел зафиксировано 2135 наркопреступлений, из них связанных со сбытом наркотиков — 1329, и только 5% были совершены контактным способом», — рассказал Валерий Горелых.

По данным Горелых, наркотики поступают в Свердловскую область тремя способами: самостоятельное культивирование соответствующих растений, изготовление в подпольных лабораториях и контрабанда из зарубежных стран через Центральный и Приволжский федеральные округа.