В Свердловской области полицейские несколько километров несли на себе заблудившегося и замёрзшего пенсионера

В Асбесте трое полицейских несколько километров несли на себе заблудившегося в лесу пожилого мужчину. Он не мог самостоятельно передвигаться из-за переохлаждения.

О пропаже 73-летнего местного жителя сообщили его родственники, добавив, что он вышел из дома ещё днём, но вечером не вернулся. Полицейские несколько часов искали его в лесу. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, пройдя более шести километров с фонариками, стражам порядка удалось разыскать мужчину по следам на снегу.

«Мы встретили мужчину, он был растерян. Мы тут же ему предложили надеть перчатки и наш бушлат. Но мужчина отказался: говорит, у него одежда теплее. Мы направились обратно. Какое-то время мужчина мог сам идти, но спустя время совсем обессилел, и мы поочерёдно несли его на спине. Спустя два часа по нашим следам мы вернулись на дорогу, где нас подобрала машина пожарной части и отвезла к машине скорой помощи», — рассказал телеканалу «Рен-ТВ» один из спасителей лейтенант Анатолий Неприн.

Медики диагностировали у мужчины переохлаждение лёгкой степени, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказал сам пострадавший, ранее он увлекался охотой и любил ходить в лес на прогулки. Днём 2 февраля он вышел прогуляться по «тропе здоровья», расположенной в лесном массиве неподалёку, и заблудился. В течение нескольких часов он пытался самостоятельно отыскать дорогу домой, однако все его попытки не увенчались успехом. Тогда он сумел дозвониться до супруги, а она сообщила о проишествии в экстренные службы.