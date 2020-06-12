В Свердловской области подтверждено 320 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 10 заболевших

На территории Свердловской области зарегистрировано ещё 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+203), Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила (+10), Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 8826 случаев коронавируса.

«Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 74 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 547. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 122 человека. Всего уральские врачи вылечили 3912 пациентов», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 8987 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода, полностью выздоровело 8220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 511423 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 6715 летальных исходов, выздоровело 269370 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».