В Свердловской области подтверждено 279 новых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле — 4 подтверждённых случая заражения

На территории Свердловской области за последние сутки зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердили у жителей Екатеринбурга (+225), Берёзовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Новоуральска, Пышминского городского округа, Режевского городского округа, Сысертского городского округа, Тугулымского городского округа. Всего на территории региона на сегодняшний день выявлено 3983 случая заражения.

В стационарах области 53 пациента в тяжёлом состоянии, 41 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 больных, чьё состояние вызывает особую тревогу у врачей, — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ № 40 Екатеринбурга и больницы других муниципалитетов региона, — 114. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 44 человека, всего врачи вылечили 1270 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе — 18 случаев смерти от коронавируса.

В России за последние сутки выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5499 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».