В Свердловской области подтверждено 249 новых случаев COVID-19. В Нижнем Тагиле заболели 20 человек

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. 20 из них — в Нижнем Тагиле. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7179 человек. В Нижнем Тагиле 266 подтверждённых случаев инфицирования.

Как рассказали в оперативном штабе, вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+102), Арамильского, Артинского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Заречного, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Первоуральска, Малышевского, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Туринского городских округов.

На сегодняшний день состояние 81 пациента оценивается как тяжёлое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 570. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано ещё 169 человек. Всего уральские врачи вылечили 3166 пациентов. Также за сутки зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. Всего умерли 39 человек.

В России за последние сутки выявлено 8855 новых случаев коронавируса. За сутки в России полностью выздоровели 8708 человек, зафиксировано 197 летальных исходов. За время пандемии в России выявлено 458 689 случаев коронавируса, умерли 5725 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».