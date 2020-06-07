В Свердловской области подтверждено 240 новых случаев коронавируса. Из них 25 — в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 240 новых случаев COVID-19. Из них 25 — в Нижнем Тагиле. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7419 человек. В Нижнем Тагиле 291 подтверждённый случай инфицирования.

Как рассказали в оперативном штабе, вирус выявлен специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+103), Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Заречного, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Нижней Туры, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режевского городского округа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов, посёлка Уральский.

На сегодняшний день состояние 93 пациентов оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 599. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано ещё 73 человека. Всего уральские врачи вылечили 3239 пациентов. Также за сутки зарегистрировано ещё два случая смерти больных COVID-19. Всего умер 41 человек.

В России за последние сутки выявлено 8984 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели 5343 человека, зафиксировано 134 летальных исхода. Всего за время пандемии в России выявлено 467 673 случая коронавируса, умерли 5859 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».