В Свердловской области подросток спас тонущего ребёнка

В Серове восьмиклассник спас ребёнка, который чуть не утонул во время купания в реке Какве. Сейчас подростка хотят представить к награде МЧС.

Как пишет Е1.ru, инцидент произошёл 4 июля. Максим Бояршинов отдыхал со своими друзьями и уже собирался домой, когда увидел мальчика 7-8 лет, который захлёбывался в воде и начал тонуть. Школьник не раздумывая бросился спасать утопающего. Он доплыл до ребёнка, взял его за руку и вытащил на островок, который расположен посередине русла реки. В тот момент там находились другие дети. Максим попросил у них спасательный круг и с его помощью смог доставить малыша до берега, где его уже ждала перепуганная бабушка.

«Мы с ним пошли под автомобильный каквинский мост, где камень жертвам наводнения, он у меня ходил с берега на берег, раз семь, потом смотрю: вроде поплыл, это, оказывается, он в воронку попал, как мальчишки потом объяснили, я закричала: “Мальчики, помогите!” И в этот момент Максим кинулся в воду, спас его», — написала женщина в соцсетях.

Сам Максим не считает себя героем, сотрудникам МЧС он сказал, что не раздумывая придёт на помощь, если снова увидит тонущего человека.