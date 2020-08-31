В Свердловской области подросток попал под колёса машины, которую пытался затормозить руками (ВИДЕО)

В Красноуфимске подросток выжил после того, как по нему проехал автомобиль Lada. 12-летний мальчик сам завёл машину, а когда не смог выключить двигатель, то попытался остановить легковушку руками.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области, вечером 30 августа подросток взял ключи от припаркованного во дворе дома на улице Ленина ВАЗ-2107 своего отчима. Он запустил двигатель, включил заднюю передачу, и машина поехала. Испугавшись, ребёнок выпрыгнул из автомобиля, попытался остановить его руками и попал под задние колёса.

«С травмами грудной клетки и головы пострадавшего доставили в местную больницу. Выяснилось, что он получил только ушибы», — рассказали в ведомстве.

До инцидента отчим мальчика несколько раз разрешал ему садиться за руль авто. Но в тех случаях поездки происходили под контролем опытного водителя.