В Свердловской области подросток погиб после обрушения заброшенного завода

В посёлке Верхняя Синячиха под руинами заброшенного завода погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла днём 1 марта после того, как стены бывшего металлургического завода обрушились.

В Следственном комитете по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз.