В Свердловской области подросток погиб после обрушения заброшенного завода

01.03.2021 21:00
В посёлке Верхняя Синячиха под руинами заброшенного завода погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла днём 1 марта после того, как стены бывшего металлургического завода обрушились.
В Следственном комитете по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз.
«В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выясняться в том числе причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — добавили в ведомстве.