В Свердловской области подросток, катавшийся с другом на мотоцикле, упал и получил сотрясение мозга

В посёлке Ключевской Пышминского района 16-летний подросток получил травмы, упав с мотоцикла, сообщает пресс-группа областного управления ГИБДД.

За рулём был его 15-летний друг, который отвёз пострадавшего домой и уехал. Позже упавший с мотоцикла юноша обратился в Пышминскую ЦГБ, где он рассказал, что получил травмы в ДТП, которое случилось около 14:00.

«Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 15-летний водитель, управляя мотоциклом "Урал" с мотоколяской, перевозил пассажира на крыле мотоколяски и допустил падение пассажира. После чего водитель довёз пострадавшего до дома и скрылся. В результате ДТП 16-летний пассажир с сотрясением головного мозга, переломом ключицы госпитализирован в Пышминскую ЦРБ», — сообщили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 15-летний водитель не имел права управлять мотоциклом, но купил его этим летом на свои сбережения. Родители знали о покупке, но не препятствовали. Мотоцикл стоял на учёте, но был зарегистрирован на бывшего владельца. Подростки во время катания на мотоцикле мотошлем и защитную экипировку не использовали.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили на родителей байкера административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка в части, касающейся ПДД, а следователь изъял мотоцикл — теперь он находится на спецстоянке. Пострадавшего пассажира в присутствии мамы тоже привлекли к ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области обратились к родителям с просьбой не допускать к транспортным средствам детей.