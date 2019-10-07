В Свердловской области поднимут плату за капремонт

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил «Эху Москвы в Екатеринбурге», что плата граждан за капремонт в регионе к концу года поднимется на процент инфляции.

«По Жилищному кодексу РФ мы ежегодно должны повышать ставку платы за капитальный ремонт на уровень инфляции, то есть на 3,8%. То есть повышение будет незначительным», — рассказал Смирнов.

Сейчас жители области ежемесячно платят в фонд капремонта 9,36 рубля с каждого метра своей жилплощади, в случае повышения тарифа на уровень инфляции платёж составит 9,71 рубля. Сейчас собираемость платежей в регионе находится на уровне 93–95%.