В Свердловской области почти 500 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона 

В Свердловской области 489 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона, что на 6% выше среднего показателя, характерного для этого времени года. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, среди пострадавших 144 ребёнка. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» был госпитализирован один человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» поступили три пациента.

Больше всего укушенных клещами среди жителей Екатеринбурга — 163 человека (33,3% от общего областного показателя). В Каменске-Уральском зафиксировано 58 случаев, в Первоуральске — 16, в Нижнем Тагиле — 15, в Артёмовском ГО — 13, в Ревде — 11.

В ведомстве отметили, что в 2023 году в Свердловской области запланировано проведение обработок от клещей на площади более 11 тысяч гектаров. На 17 апреля обработано только 129 гектаров.

«В лабораториях “Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” на клещевой вирусный энцефалит исследовано 175 особей клещей, вирус обнаружен в трёх пробах (1,7%). На боррелиоз исследовано 157 проб, возбудитель обнаружен в 39 пробах (24,8%). На моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз исследовано 117 проб, находок нет», — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.