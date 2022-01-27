В Свердловской области побит суточный рекорд по количеству заболевших COVID-19

В Свердловской области 27 января выявили 1896 случаев заражения COVID-19. На данный момент это наибольший прирост заболевших за последние дни, сообщает оперштаб.

Состояние 315 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 170 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 122 — на аппаратах ИВЛ. Состояние средней тяжести врачи наблюдают у 1893 пациентов. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день выписано 865 человек. Общее число выписанных достигло 189 165. В регионе зафиксировано 11 смертей больных COVID-19.

В Нижнем Тагиле за последние сутки зарегистрировали 151 случай болезни. Вчера эта цифра была значительно ниже — 87 заболевших.