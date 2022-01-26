В Свердловской области новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

Сегодня, 26 января, в Свердловской области зафиксирован новый суточный рекорд по количеству заболевших COVID-19 — 1364 случая. За последние 24 часа по региону зарегистрировано 8 смертей от коронавируса, сообщает оперштаб.

Состояние 315 пациентов оценивается как тяжёлое, 167 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 124 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 1809 госпитализированных пациентов. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В Нижнем Тагиле сегодня было выявлено 87 заболевших. Напомним, что 25 января в городе было зарегистрировано 226 случаев заболевания.