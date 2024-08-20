В Свердловской области планируют сделать неделю моды UF LAB ежегодной

Власти Свердловской области планируют сделать Международную неделю моды UF LAB ежегодной, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Он отметил, что мероприятия в Екатеринбурге уже объединили 15 стран.

«В Свердловской области более 1100 предприятий малого и среднего бизнеса занимаются производством одежды. Задача, которую перед нами ставит губернатор Евгений Куйвашев, — обеспечить их рост и развитие. Для этого мы проводим неделю моды, а также события UF TALK и UF TRADE, которые позволяют дизайнерам выходить на новые рынки, создавать коллаборации, учиться новому и расти. Думаю, событие станет ежегодным, месяц проведения мы выберем с учётом календаря международных событий, чтобы все участники смогли приехать», — сказал Дмитрий Ионин.

На подиумах с 19 по 23 августа будут представлены порядка 900 модных образов более чем от 30 российских и зарубежных дизайнеров. Участниками UF LAB стали порядка 5000 человек.

«Для нас этот проект важен, прежде всего, тем, что помогает продвигать наш регион, его узнаваемость, открывает малому и среднему бизнесу новые возможности для роста. Этот проект финансово ёмкий и окупаемый. Чем больше участников проекта, тем больше к нему интерес и тем выше загрузка сопутствующей инфраструктуры, туристической в том числе. Мы ожидаем очень высокий мультипликативный эффект», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, креативный кластер «Домна», где проходят события деловой программы UF LAB, — пример того, как в Свердловской области работают инструменты поддержки предпринимателей, в том числе творческих индустрий.

«За два года практически не используемые, руинированные помещения памятника архитектуры превратились в площадку для событий международного уровня. Сегодня весь город стал такой площадкой. Я хочу поблагодарить за это всех наших партнёров. Неделя моды — это большая командная работа», — сказал Валерий Пиличев.

Участники первой Международной недели моды в Екатеринбурге высоко оценили уровень события.

«Мне выпала честь участвовать в открывающем неделю показе и в то же время закрывать сам показ. Эмоции непередаваемые. Я регулярно участвую в Московской неделе моды, и у меня только самые лучшие впечатления от организации международного события в Екатеринбурге. А ещё огромная гордость за наш город», — поделилась основательница бренда Yulia Skalatskaya Юлия Скалатская.

Основательница бренда Arunaz (Казахстан) Назым Карпикова призналась, что очень волнуется в преддверии сегодняшнего показа. Коллекция была создана специально для недели моды в России.

«Мой прапрадед помогал российским исследователям изучать Шёлковый путь. Николай Романов подарил ему свой чапан. И этот чапан всё ещё находится у моей прабабушки. Он вдохновил меня на создание коллекции, идеи я взяла оттуда», — рассказала Назым Карпикова.

Также сегодня в Ельцин Центре свою коллекцию представят дизайнеры из Беларуси.

«Мы приехали с необычной подачей: попробовали соединить моду и искусство в одной коллекции. Надеемся удивить», — сказала Ирина Ромбальская, которая планирует показать скульптурные корсеты.

Дизайнеры MaxHosa Africa проделали большой путь, чтобы попасть на неделю моды в уральской столице.

«Как бы далеко мы ни находились, бренд заинтересован в том, чтобы проникать даже в самые далёкие уголки мира, чтобы представлять африканскую культуру и культуру нашего бренда. То, что вы здесь сделали, потрясающе. Для нас участие в проекте — это огромные возможности», — сказала Нокуханя Махания.

Напомним, стартовавшая 19 августа Международная неделя моды UF Lab будет проходить до 23 августа. Это один из ключевых компонентов проекта U’FASHION, направленного на развитие и масштабирование дизайнеров Свердловской области, продвижение отечественных брендов. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес»).

Отметим, что актёры Нижнетагильского драмтеатра снялись в фотосессии модного проекта U'FASHION.

Узнавать все последние новости проекта можно на сайте U'FASHION.