В Свердловской области пенсионерка отдала 3 млн рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить внучку

Сотрудники полиции Свердловской области организовали проверку по обращению 67-летней женщины, которая отдала экстрасенсам, обещавшим исцелить её внучку, 3 млн рублей, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, это не единственный случай мошенничества, в результате которого уральские пенсионеры лишились значительных накоплений: так, недавно 90-летняя жительница региона отдала интернет-мошенникам более 2,5 млн рублей.

«Лжебанкиры напугали пенсионерку извещением о том, что её счета подверглись мошенническим действиям, и попросили с целью обезопасить свои средства перевести деньги в другой банк», — объяснил полковник Горелых.

Он отметил, что по данному случаю мошенничества ведётся проверка.

«Уважаемые жители Среднего Урала! Давайте поможем другим землякам не повторить чужих ошибок. Будьте бдительны! Соблюдайте простые правила безопасности. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, оперативно информируйте представителей МВД по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61», — обратился к общественности Горелых.

Представитель свердловского главка также попросил уральцев внимательно посмотреть ролики, подготовленные МВД РФ, и поделиться ими с друзьями и знакомыми.