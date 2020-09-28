В Свердловской области пенсионер погиб в ДТП в свой день рождения

В Свердловской области под Ирбитом утром 28 сентября столкнулись две отечественные легковушки. В аварии погиб пенсионер, трагедия произошла в день рождения мужчины. Ещё четыре человека пострадали, в том числе годовалая девочка.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, 71-летний водитель ВАЗ-21102 на нерегулируемом перекрёстке при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21120, в котором ехала семья из Ирбита: мать с отцом, их годовалая дочь. За рулём «двенадцатой» находилась их 23-летняя племянница.

В результате столкновения водитель «десятки» погиб на месте аварии. Чтобы извлечь тело из покорёженного автомобиля, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Водитель и пассажиры ВАЗ-21120 с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦГБ Ирбита.

«Семья утром выехала из Ирбита в больницу Екатеринбурга. В момент ДТП все они были пристёгнуты штатными ремнями безопасности, а ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил только ушибы», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что погибший пенсионер ранее семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.