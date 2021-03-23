В Свердловской области пациентка отсудила у больницы 170 тысяч рублей за неправильный диагноз

Жительница Талицы доказала в Свердловском областном суде, что в местной больнице ей был поставлен неверный диагноз и не оказано должное лечение, и добилась выплаты от медицинского учреждения 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

В январе 2019 года женщина обратилась в Талицкую ЦРБ после падения на левую руку. Врач диагностировал у неё ушиб и растяжение связок. Хирург подтвердил диагноз, назначил лечение и выписал больничный лист. Через месяц боли у женщины так и не прошли, но, несмотря на жалобы, она была выписана и должна была вернуться на работу.

Спустя два месяца женщина обратилась в Тюменскую областную больницу, так как боли не проходили. В Тюмени врачи сообщили, что у неё перелом. Через несколько дней женщина пришла с этим заключением на приём в Талицкую ЦРБ, где врач-хирург предположил, что у пациентки может быть сросшийся перелом лучевой кости. Рентгеновский снимок это не подтвердил, а назначенное лечение вновь не помогло.

В Уральском институте травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина в Екатеринбург на КТ у женщины выявили перелом и «свободно лежащий костный фрагмент в области шиловидного отростка, вероятнее посттравматического характера». После этого ей сделали операцию для фиксации сломанного сустава спицами и восстановления связок кистевого сустава.

По данным суда, все походы к врачам, а также поездки в Тюмень и Екатеринбург женщина оплачивала самостоятельно — сумма расходов составила 148 тысяч рублей. Страховая медицинская компания «Астрамед-МС» в результате проверки установила нарушение прав пациентки на получение качественной и своевременной медицинской помощи.

Свердловчанка направила иск к Талицкой ЦРБ в районный суд, он взыскал с медучреждения 148 тысяч рублей в счёт возмещения убытков, а также компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. Больница попыталась оспорить это решение в Свердловском областном суде, но в вышестоящей инстанции признали, что пациентке не оказали должное лечение. Согласно экспертизе суда, при сохраняющихся болях пациентку должны были отправить в ЦКГБ № 24 Екатеринбурга.