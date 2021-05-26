В Свердловской области ожидаются ночные заморозки

Уральский гидрометцентр объявил предупреждение о заморозках 27–28 мая — в эти дни в ночные часы местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до –2 градусов, сообщается на сайте ведомства.

В среднем по области ночные температуры в ближайшие дни будут невысокими и составят 27 мая +5…+10 градусов, 28 мая +4…+9 градусов, 29 мая +9…+14 градусов.

При этом дневная жара спадёт лишь на сутки — 27 мая в регионе будет в среднем +10…+15 градусов (на юге — до +20 градусов), затем высокие температуры вернутся. 28 мая ожидается +22…+27 градусов, 29 мая — +27…+32 градуса.