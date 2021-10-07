В Свердловской области ожидается ветер до 20 метров в секунду

В Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС региона.

Спасатели предупреждают, что погода ухудшится 8 октября, и просят жителей региона быть осторожными и не выходить на улицу в непогоду без необходимости.

В Уралгидрометцентре уточняют, что сильный ветер придёт в горные районы Свердловской области. По информации синоптиков, дневная температура в регионе 8 октября будет довольно высокой по сравнению с началом недели: воздух прогреется до +8…+13 градусов, ночью температура может опуститься до –3.

В Екатеринбурге сильного ветра не ожидается, его максимальная скорость составит лишь 7–12 метров в секунду. 8 октября будет тепло: днём температура воздуха составит +10…+12 градусов. В Нижнем Тагиле ожидается до +10 днём, максимальная прогнозируемая скорость ветра — 12 м/с.