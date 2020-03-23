В Свердловской области отменили часть автобусных рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил

В Свердловской области отменили ряд междугородних автобусных рейсов из-за падения пассажиропотока в связи с эпидемией коронавируса. В том числе до 1 апреля были отменены пять рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

«Скорее всего, пассажиропоток уменьшился, автобусы пустые уходят, поэтому сократили», — рассказали Znak.com на Северном автовокзале.

Также были отменены семь рейсов из уральской столицы в Первоуральск. В связи с этим увеличился интервал движения автобусов. Рейсы в другие города ходят согласно расписанию.

Помимо этого, на автовокзале рассказали о временном прекращении автобусного сообщения с Тюменью, поскольку добраться до города можно лишь на автобусе Екатеринбург — Караганда. Он был отменён, поскольку Россия приостановила транспортное сообщение с Казахстаном.