В Свердловской области отложат ввод налога для самозанятых

Свердловская область может не успеть перейти на специальный налоговый режим для самозанятых лиц, со ссылкой на уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Елену Артюх пишет РБК-Екатеринбург.

После принятия федерального закона, который распространит эксперимент по самозанятым на другие регионы, должен быть подписан соответствующий региональный закон.

«С учётом отсутствия федерального закона сегодня, в начале декабря, скорее всего, региональный закон принять не успеют. Возможно, статус самозанятых в Свердловской области введут не с января, а с середины 2020 года», — отмечает Артюх.

Депутаты Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и Дмитрий Ионин сообщили, что, скорее всего, парламент успеет принять законопроект. В первом чтении проект закона, который вносит изменения в закон о специальном налоговом режиме, нижняя палата приняла 21 ноября, ожидается, что во втором чтении документ рассмотрят уже 4 декабря.

Законопроект о расширении зоны действия налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года подготовил Минфин РФ: эксперимент распространят ещё на 19 регионов, в том числе Свердловскую область. Вся Россия может перейти на специальный налоговый режим уже в середине следующего года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Налог на профессиональный доход с самозанятых (физические лица платят от 4% от дохода, юридические лица — 6%) начал взиматься с января 2019 года в четырёх пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Планировалось, что эксперимент продлится до 2028 года, затем к четырём регионам присоединятся остальные субъекты РФ.