В Свердловской области открыли горячую линию по вопросам подросткового насилия

Уральский родительский комитет объявил о запуске горячей линии по вопросам детского и подросткового насилия, рассказал председатель комитета Евгений Жабреев.

«Каждый случай с пострадавшими детьми будет тщательным образом изучаться совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, а также надзорными и правоохранительными органами власти для дальнейшего определения всех виновных лиц и привлечения их к строгой ответственности», — отметил он.

Родителей, чьи дети пострадали физически или психологически, просят сообщать об этом по номеру 8-922-119-28-88. Также о проблеме можно рассказать, отправив сообщение по электронной почте: zhabreev-urk@mail.ru.

Напомним, 29 сентября в Екатеринбурге на территории школы № 50 несколько учеников избили четвероклассника, ребёнок получил перелом позвоночника. Ранее, 26 сентября, в посёлке Рефтинский двое подростков избили инвалида. Самым резонансным из них стало убийство в Берёзовском 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, скончавшегося от черепно-мозговой травмы. По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), подозреваемые — четверо молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет.

22 сентября стало известно об ужасном убийстве в Сосьве: там изнасиловали, задушили и сожгли 17-летнюю школьницу. По подозрению в совершении этого преступления суд арестовал 20-летнего знакомого девушки Алексея Щербакова.

А 24 сентября появилась информация сразу о двух «стрелках» на Урале — несостоявшейся драке в Нижнем Тагиле, где полиция задержала порядка 200 подростков, а также драке в Нижней Туре, где избили 14-летнего парня.