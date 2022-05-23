В Свердловской области открылась горячая линия по вопросам детского отдыха

В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности загородного отдыха детей. Специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы родителей до 10 июня.

Свердловчане смогут получить рекомендации по выбору организации для детского отдыха, также им расскажут, как правильно собрать ребёнка в детский лагерь. Кроме того, можно получить ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции.

Горячая линия работает в будние дни с 08:30 до 17:00 по телефонам в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 25-53-73 и 8 (3435) 47-83-62. Также позвонить можно на бесплатный круглосуточный номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле также работает горячая линия по профилактике клещевого энцефалита.