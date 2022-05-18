Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита открылась в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор с 16 по 27 мая открывает горячую линию по профилактике клещевого энцефалита. Это связано с тем, что Свердловская область является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту, сообщает пресс-служба мэрии.

На горячей линии горожане смогут проконсультироваться по различным вопросам, касающимся вакцинации. Также специалисты расскажут об основных правилах профилактики клещевого вирусного энцефалита, что делать и куда обращаться в случае присасывания клеща, а также в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща. Кроме того, сотрудникам Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области можно задать вопросы о вакцинации детей против клещевого энцефалита, о правилах индивидуальной защиты от клещей и о графике работы лабораторий в Нижнем Тагиле.

Телефон горячей линии 8 (912) 689-91-27. Звонки принимаются в рабочее время с 13:00 до 16:00.