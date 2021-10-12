В Свердловской области откроют дополнительные колл-центры для записи к врачам

По поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова в Свердловской области будут открыты два колл-центра для записи на приём в больницу или вызова врача на дом, заявила Ura.ru начальник Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.

«Министр Андрей Александрович Карлов обратился к главе медколледжа с просьбой развернуть два дополнительных колл-центра», — сообщила Глуховская.

Она подчеркнула, что такая мера принята после жалоб свердловчан на невозможность записаться в больницу с признаками ОРВИ. Благодаря созданию колл-центров свердловчанам будет легче записаться на приём. Соответствующие номера телефонов сообщат позднее.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что не могут дозвониться до больниц, чтобы вызвать врача на дом. Жительница города обратилась в ЦГБ № 2, но все её звонки в больницу сбрасывались.