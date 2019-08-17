В Свердловской области от хлопка газа обрушилась стена жилого дома

Хлопок газовоздушной смеси произошёл утром 17 августа в частном жилом доме в городе Сухой Лог Свердловской области. В результате ЧП пострадали 69-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в результате хлопка была разрушена стена дома и повреждено перекрытие, возгорания не произошло.

«В доме находился газовый баллон, по предварительным данным, из него произошла утечка газа. Сам баллон не повреждён. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что серьёзных повреждений у пострадавших нет, они были госпитализированы в Центральную районную больницу Сухого Лога.