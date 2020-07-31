В Свердловской области освободилась половина коечного фонда для больных коронавирусом

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил 31 июля, что в регионе освободилось более 50% коек, предназначенных для больных коронавирусом. Большая часть — в больницах Екатеринбурга.

«Мы фиксируем снижение количества заболевших ОРВИ и пневмониями, уменьшается количество людей на ИВЛ. В результате больничные учреждения работают с меньшей нагрузкой, хотя всё равно очень серьезной», — цитирует Крекова Znak.com.

Он также подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости, говорить об отмене ограничительных мер пока рано. Жителям региона необходимо продолжать носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.