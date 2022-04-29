В Свердловской области ослабили масочный режим. Теперь носить маски нужно только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек. Соответствующее изменение в указ о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции внёс сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Указ вступает в силу с 30 апреля 2022 года.

«Под местами массового пребывания людей в настоящем указе понимаются находящиеся в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) места общего пользования, в которых при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек», — говорится в документе.

Напомним, в марте 2022 глава региона отменил все ковидные ограничения, кроме масочного режима.